'De publieke speelruimte wordt kleiner en door het verkeer wellicht ook onveiliger, maar deze generatie berooft haar kinderen van een natuurlijke habitat om op eigen kracht op ontdekking te gaan', schrijft professor Jonathan Holslag (VUB).

Zo aan het begin van het schooljaar bekruipt me steevast de neiging om een zekere bezorgdheid te uiten over ons onderwijs. Er valt uiteraard heel wat over te schrijven. Ik hoop dat we de komende jaren van het onderwijsdebat niet ook nog eens een partijpolitieke kermis maken, maar wil nu liever een verwant thema aansnijden: de opvoeding. We koesteren grote verwachtingen over wat onze kinderen allemaal hebben opgepikt als zij de schoolpoort verlaten. Maar wat hebben wij hen als ouders bijgebracht als ze opnieuw de schoolpoort binnenstappen? Ook dat is een legitieme vraag.

...