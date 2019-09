'Onderwijs dient niet om een wereldbeeld te bevestigen of te ontkrachten, maar om kinderen iets bij te leren', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Daar gaat het mis.'

Net als de verhitte polemieken over milieu, migratie of herverdeling is het onderwijsdebat vandaag een arena voor kletterend wapengeweld. Of het nu gaat over het M-decreet, centrale examens of concentratiescholen, telkens staan er minstens twee bendes van intellectuele gladiatoren tegenover elkaar, van pedagogen over sociologen tot cognitief psychologen. De essentie dreigt daarbij al eens te worden vergeten: onderwijs dient niet om een wereldbeeld te bevestigen of te ontkrachten, of om de macht van een koepel te breken of te verstevigen, maar om kinderen iets bij te leren.

...