De Nederlandse schrijver en dichter Remco Campert is in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam overleden.

Dat meldt zijn uitgeverij, De Bezige Bij, namens de familie. In een persbericht noemt de uitgeverij Campert “een virtuoos auteur en een van de meest geliefde schrijvers” van de Nederlandstalige literatuur.

Campert maakte deel uit van de Vijftigers en is vooral bekend voor zijn roman “Het leven is vurrukkulluk” (uit 1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooftprijs kreeg.