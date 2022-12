Deze pagina was in het vorige MO*magazine een artikel over hoe de klimaatcrisis nu al levens, maar ook handenvol geld kost. Kunstenares DOiNK nam het onder handen en maakte er een illustratie en verborgen gedicht van. Voor wie graag tussen de regels door leest.

* Het oorspronkelijke artikel, De klimaatcrisis kost ons geld, kan u lezen op MO.be/klimaatkostgeld