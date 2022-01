De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft er bij het Amerikaanse leger op aangedrongen meer inspanningen te doen om burgerslachtoffers bij luchtaanvallen te voorkomen. De oproep komt er nadat het leger verscheidene dodelijke blunders heeft begaan waardoor de reputatie van het Amerikaanse leger een knauw kreeg.

'De bescherming van burgers is een strategische en morele noodzaak', zo schreef Austin in een memo aan de militaire commandostructuur. De minister heeft het Pentagon drie maanden de tijd gegeven om een actieplan op te stellen om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken en nog eens drie maanden om nieuwe instructies op te stellen voor droneoperators en hun commandostructuur.

Hij besliste ook een 'centre of excellence' op te richten om betere instrumenten te ontwikkelen om het risico voor burgers te beperken, en om alle bekende incidenten van de verschillende militaire commando's van de VS over de hele wereld in één gegevensbank te verzamelen om ervan te leren.

De maatregelen werden aanbevolen in een rapport van de Rand Corporation, een van oorsprong Amerikaanse denktank.

Het rapport, dat in februari 2021 bij het Pentagon werd ingediend maar donderdag pas openbaar werd gemaakt, concludeert dat de verschillende militaire commando's van de VS de lessen die zij uit hun blunders hebben getrokken, onvoldoende delen en dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de families van slachtoffers niet consequent vergoedt.

