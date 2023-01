Mazda blaast wankelmotor leven in

Op het Autosalon onthult Mazda in wereldpremière de MX-30 e-Skyactiv R-EV, een mond vol. In feite gaat het om een variante met range extender van de bestaande elektrische Mazda, de MX-30 EV.

Met de MX-30 zette Mazda in 2020 de eerste, voorzichtige stappen in EV-land. Mazda koos bewust voor een EV met een relatief beperkte batterijcapaciteit. Enerzijds om het gewicht en het verbruik te drukken, maar ook om de wagen min of meer betaalbaar te houden. Vooral veelrijders hekelden het beperkte rijbereik van pakweg 200 km.

Precies die kritiek heeft Mazda ter harte genomen, maar in de plaats van extra batterijcapaciteit in de wagen te stoppen, werd voor een andere oplossing gekozen. De wagen kreeg een kleinere batterij en een generator op benzine die voldoende stroom levert om de batterij op te laden of om de elektromotor te voeden. Door de batterijcapaciteit te reduceren tot net iets minder dan 20 kWh, kon men ruimte vrijmaken voor een benzinetank (50 liter) zonder het gewicht van de wagen te doen stijgen.

Comeback

De compactere batterij kan worden opgeladen via een (driefasige) wisselstroomlader, maar hij is ook compatibel met een snelle DC-lader. Om de batterij onderweg te kunnen laden, komt er onder de motor een benzinemotor én een stroomgenerator. Om plaats te besparen is dat geen klassieke motor met cilinders, maar wel een rotatiemotor (Wankel-principe) omwille van zijn compacte bouw en het lage gewicht.

Omdat deze motor meestal aan een constant toerental zal draaien, moet hij ook zuinig zijn. Precies dat bleek in het verleden de achilleshiel van dit type motor dat Mazda al vaker heeft gebruikt om racewagens (Le Mans Prototype) en sportieve modellen (RX8) aan te drijven. De compacte batterij voorziet in een emissievrij rijbereik van 85 km. De bestuurder heeft verschillende rijmodi waarbij hij kan kiezen tussen emissievrij rijden, een hybride oplossing of een charge-modus waarin de batterij wordt opgeladen.