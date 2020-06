Colloïdaal zilverwater wordt verkocht als medicijn tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Het wordt geproduceerd door een elektrische stroom door een bak...

Colloïdaal zilverwater wordt verkocht als medicijn tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Het wordt geproduceerd door een elektrische stroom door een bak water waarin een klomp zilver ligt te sturen, maar op het internet vind je ook sites die je uitleggen hoe je het thuis zelf kunt maken. Doe dat vooral niet. De zilveroplossing, verkocht met druppelteller of verwerkt in crème, werkt helemaal niet tegen microben en is bovendien giftig. Wie het langdurig inneemt, krijgt een asgrauwe, blauwachtige kleur, omdat de zilverdeeltjes neerslaan in de huid. Inwendig tasten de zilverdeeltjes zenuwen en nieren aan. In de Verenigde Staten is colloïdaal zilverwater al decennialang verboden, terwijl het hier als 'natuurlijk product' te koop wordt aangeboden door webshops en sommige drogisterijen.