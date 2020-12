Kwik in thermometers is al lang verboden, want het is vervuilend voor het milieu. Het zit wel nog in onze mond: in België bevat 1 op de 5 tandvullingen amalgaam, en dat bestaat voor ongeveer 50% uit kwik en metalen. Sinds 2018 mogen de grijze tandvullin...

Kwik in thermometers is al lang verboden, want het is vervuilend voor het milieu. Het zit wel nog in onze mond: in België bevat 1 op de 5 tandvullingen amalgaam, en dat bestaat voor ongeveer 50% uit kwik en metalen. Sinds 2018 mogen de grijze tandvullingen niet meer gebruikt worden bij kinderen tot 15 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Tegen 2022 komt er een algemeen verbod. Tandartsen gebruiken de laatste jaren hoofdzakelijk de meer esthetische, witte composietvullingen, die geen kwik bevatten. Het terugdringen van de zilvergrijze tandvullingen heeft ook alles te maken met ecologische overwegingen, want ze komen vroeg of laat in het milieu terecht. Sommige mensen laten alle grijze tandvullingen vervangen door witte, uit angst voor schadelijke effecten op de gezondheid. Sommige 'niet-conventionele tandartsen' zetten daartoe aan, en beweren dat amalgaam de oorzaak kan zijn van ziekten zoals alzheimerdementie, nieraantasting en fibromyalgie. Toch is er geen reden voor ongerustheid. Het kwik uit amalgaam heeft geen aantoonbare negatieve impact op de gezondheid. De zilvergrijze tandvullingen werden 160 jaar lang gebruikt en vooral tandartsen werden eraan blootgesteld. Bij hen werd geen extra toename van deze ziekten vastgesteld.