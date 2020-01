• 64 jaar.

• 64 jaar. • Getrouwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen. • Juriste, criminologe, orthopedagoge, psychologe en gedragstherapeute. • Werkte 18 jaar als jeugdadvocate en doceerde jeugdrecht en ethiek aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. • Initiatiefneemster, voorzitster en stuwende kracht van TEJO (Therapeuten voor Jongeren). • Auteur van 'Toveren met jongeren in woelige tijden' (2013, Lannoo Campus), 'Verlies ze niet! Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren' (2018, Pelckmans Pro) en medeauteur van de TEJO-strips 'Emma. Nu ik hier toch ben' en 'Hoe het verder ging met Emma & Co. Dat het zo niet langer kan!' • Ontving in juli 2018 de titel van barones en kreeg in oktober 2019 de Grote Prijs voor Opvoeding via het Fonds Filson Steers Mariman van de Koning Boudewijnstichting.