Nordic walking vraagt niet veel uitrusting: comfortabele, luchtdoorlatende kledij, loop- of wandelschoenen naargelang van de aard van het parcours, en poles. Praktisch om bij je te hebben is een heuptasje om je sleutels, kleingeld, telefoon in op te brengen. Sommige modellen hebben een opzetstuk voor een drinkfles. Van cruciaal belang is de juiste poles kiezen. De keuze hangt af van heel wat criteria. Skistokken zijn alvast geen goed idee: ze zijn niet schokbestendig op asfalt en doorgaans langer omdat ze in de sneeuw wegzakken. Carbon of aluminium? Carbon is lichter en trilt niet, maar kan breken, terwijl aluminium buigzaam is. Gebruik je de poles ook voor lange bergwandelingen, dan is aluminium de beste optie. Er zijn schokbestendige modellen. Verstelbare lengte of niet? De verstelbare of telescopische poles trillen meer, maar zijn handig als meerdere mensen van verschillende lengte ze gebruiken of als je de bergen in trekt. Je kunt ze afstellen door ze vast te schroeven (controleer regelmatig of ze goed vastzitten) of vast te klikken. Bestel je niet-verstelbare poles, dan is er een eenvoudige regel om de juiste lengte te berekenen: vermenigvuldig je lengte in centimeter met 0,7 - zo kom je voor iemand van 1,75 meter aan een lengte van 122,5 cm. Aangezien de maten met telkens 5 cm verschillen, zal je in dit geval kiezen voor het model van 120 cm. Je kunt kiezen voor metalen punten of spikes, of voor verstevigde rubberen doppen als het geluid van de stokken op het asfalt je irriteert. Je kunt reservevoetstukjes kopen, en ook speciale bredere stokdoppen, zodat de punten niet in de sneeuw wegzakken. De handlus van nordicwalkingpoles moet breder zijn. Zo kan de hand bewegen en vermijd je drukpunten die aanleiding kunnen geven tot een verdoofd gevoel in de vingers. Er zijn handgrepen in rubber of in kurk voor mensen die makkelijk zweten.