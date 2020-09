Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en om niet geheel duidelijke redenen staat België aan de top van de wereld met de hoogste incidentie voor borstkanker. Dankzij inspanningen van velen zijn de overlevingskansen goed tot zeer goed, afhankelijk van het stadium waarin de tumor ontdekt wordt, maar het kan nog beter. Inzake aanpak, begeleiding en behandeling van borstkanker behoort België eerder tot de gemiddelde leerlingen van de klas. De installatie van de multidi...

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en om niet geheel duidelijke redenen staat België aan de top van de wereld met de hoogste incidentie voor borstkanker. Dankzij inspanningen van velen zijn de overlevingskansen goed tot zeer goed, afhankelijk van het stadium waarin de tumor ontdekt wordt, maar het kan nog beter. Inzake aanpak, begeleiding en behandeling van borstkanker behoort België eerder tot de gemiddelde leerlingen van de klas. De installatie van de multidisciplinaire borstklinieken sinds 2007 heeft de borstkankersterfte wel verminderd, maar de werking ervan moet verder geoptimaliseerd worden. Tegelijkertijd verbeteren nieuwe inzichten op moleculair niveau de kennis over borstkanker, wat kan leiden tot het verfijnen en personaliseren van de behandeling. We mogen niet op onze lauweren rusten. Borstkanker hakt ieder jaar zwaar in op de levenskwaliteit van meer dan 10.000 personen in ons land. We kunnen de ziekte van het roze lintje, de pink ribbon, niet banaliseren. Integendeel. Sensibilisatie, informatie en vroegtijdige opsporing bij verhoogd risico blijven prioritair. Ook preventief is er werk aan de winkel. Een gezond gewicht en lichaamsbeweging verminderen het risico op borstkanker. Nog te weinig mensen kennen de gunstige impact van sport op borstkanker, zowel preventief als curatief, en dat zetten we in dit themanummer extra in de verf, samen met Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo, die het lintje voor 2020 ontwierpen. Toen de organisatie Pink Ribbon Bodytalk voorstelde om haar magazine samen te stellen, hebben we geen moment geaarzeld. De missie van ons blad, onze lezers correct informeren over gezondheid en gezond leven, loopt ook als roze draad doorheen dit nummer. De redactie heeft met hart en ziel aan dit themanummer gewerkt, en zal deze maand als team Bodytalk meestappen in de 'coronaproof-versie' van De Roze Mars, een initiatief van Pink Ribbon met een dubbel doel: je eigen risico op borstkanker verminderen door te streven naar 10.000 stappen per dag én geld inzamelen voor projecten rond de effecten van borstkanker op de levenskwaliteit en voor projecten en onderzoek rond de effecten van borstkanker bij patiënten en hun naaste omgeving. We hopen u massaal te ontmoeten op het platform van De Roze Mars.