Functionele en luchtdoorlatende kledij, van ondergoed tot regenjas. Kies voor laagjes: T-shirt, fleece, windjack, korte broek en trekkingbroek, sokken, stevige sandalen. Voorzie voor het eerste laagje een reservestuk. Pet of muts. Handschoenen voor de Alpen en het hoge Noorden. Beenkappen indien nodig. Zakmes, lepel, thermoskan met beker, drinkfles, regenhoes voor de rugzak, kompas, gps, zonnecrème en zonnebril, indien mogelijk met zijbescherming. Toiletpapier, lichte slaapzak (zijde) voor de hygiëne in de refuges, microvezelhanddoek, kam, tandenborstel, kleine flesjes shampoo, tandpasta en ontsmettingsmiddel, lucifers, waterdichte afvalzakken; uw gebruikelijke medicijnen, pleisters, kompressen, tape (onverpakt), schaar. Boek of e-book, opgeladen gsm (te beschermen tegen de kou).