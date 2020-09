Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de georganiseerde wandelsport in Vlaanderen...

Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de georganiseerde wandelsport in Vlaanderen beheert en promoot. De organisatie vertegenwoordigt 350 wandelclubs en ruim 65.000 aangesloten leden. Ze biedt wandelingen op maat aan vanuit de stellige overtuiging dat de sport bijdraagt tot een actieve en gezonde levensstijl. Wandelsport Vlaanderen steunt De Roze Mars omdat een gezonde levensstijl bijdraagt in de preventie van borstkanker.Lees er meer over op www.wandelsportvlaanderen.be