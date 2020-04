Terwijl een nutritionele opvolging na een bariatrische ingreep nog in beperkte mate wordt terugbetaald, is dat voor de psychologische opvolging niet het geval. En dat is jammer, want je kunt best wat steun gebruiken om met alle (gedrags)veranderingen om te gaan.

Voor en na een bariatrische ingreep krijg je allerlei aanbevelingen op het vlak van voeding, beweging, rookstop, alcoholbeperking, enzovoort. Je moet dus mogelijk op heel veel vlakken je gedrag veranderen, en dat 'goede' gedrag levenslang aanhouden. Daarbij mogen rekenen op de professionele steun van een multidisciplinair team - en dus ook van een psycholoog - is geen overbodige luxe. Voorafgaand aan de ingreep is een psychologische evaluatie verplicht. Ernstige psychische problemen die aan het licht komen, zijn mogelijk een tegenindicatie voor de ingreep. "Ook peilen we naar je verwachtingen over de ingreep", vertelt psycholoog Eva De Backer. "Of die wel realistisch zijn, bijvoorbeeld. En hoe je de levensstijladviezen concreet gaat toepassen. Dat doen we eenvoudig om de kans te verhogen dat je er ook in zult slagen. Daar samen bij stilstaan en het concretiseren kan het verschil maken." In de eerste 2 jaar na de ingreep slinken de kilo's meestal nog weg. Maar dan stabiliseert je gewicht. En in het beste geval neemt het alleen weer een beetje toe bij het natuurlijke verouderingsproces. "Vooral als de euforie van het afvallen voorbij is, krijg je het weleens moeilijker en moet je alert zijn om niet in foute eetgewoonten te hervallen", waarschuwt De Backer. "Het loont dus om samen, voor en na de ingreep, bij de psychologische mechanismen en risicofactoren stil te staan. Wanneer wordt je eetgedrag op de proef gesteld? En met welke gevoelens en gedachten gaat dat gepaard? Inzicht krijgen in 'risicosituaties' en ze zelf herkennen, daar begint het mee. Om vervolgens te leren hoe je er beter mee kunt omgaan. Vier elke overwinning - hoe klein ook - om je zelfvertrouwen en zelfbeeld te boosten."