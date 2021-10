Sinds er andere en efficiëntere vermageringsoperaties bestaan, zoals de gastric bypass, worden er amper nog maagringen aangebracht. De ringen, die als een band om de maag werden geplaatst om de maaginhoud te verkleinen, hielpen onvoldoende en gaven niet het gewenste verzadiging...

Sinds er andere en efficiëntere vermageringsoperaties bestaan, zoals de gastric bypass, worden er amper nog maagringen aangebracht. De ringen, die als een band om de maag werden geplaatst om de maaginhoud te verkleinen, hielpen onvoldoende en gaven niet het gewenste verzadigingseffect. Je kunt onder hypnose ook een virtuele maagring laten plaatsen. Dat wil zeggen: een therapeut overtuigt je onder hypnose dat je een maagring hebt, terwijl dat niet het geval is. Je zou dan de voordelen van een maagring ervaren, zonder de nadelen van een operatie. Heel wat therapeuten bieden deze 'gastric band hypnotherapy' (VGB) aan. Onderzoekers gingen na of je mensen echt kunt doen geloven dat ze een maagring hebben, waardoor ze minder eten en vermageren. Ze volgden 28 vrouwen en 2 mannen met obesitas gedurende 24 weken. De helft van hen kreeg virtuele VGB en de andere helft kreeg klassieke sessies hypnotherapie. De deelnemers kregen 4 sessies van 1 uur, gedurende 4 weken. In de VGB-groep varieerde het gewichtsverschil van 17 kg minder tot 5 kg meer dan in het begin, en in de klassieke hypnotherapie van 9 kg minder tot 8 kg meer. Een klein voordeel dus voor de virtuele maagring, al kan een toevalstreffer niet uitgesloten worden.