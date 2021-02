Buikademen ontspant. Tijdens een yogasessie, bijvoorbeeld, zijn we er goed in. Maar zodra we weer spreken, vervallen we in een snelle, oppervlakkige ademhaling, hoog in de borstkas, die we als reactie...

Buikademen ontspant. Tijdens een yogasessie, bijvoorbeeld, zijn we er goed in. Maar zodra we weer spreken, vervallen we in een snelle, oppervlakkige ademhaling, hoog in de borstkas, die we als reactie op ons stressvol leven aannamen. Terwijl ze alleen nuttig is in fysiek levensbedreigende situaties, en niet bij vecht- en vluchtreacties die zich louter in ons hoofd afspelen. In dat geval doet ze ons tijdens het spreken naar adem happen. En doet ze onze stem hoger, dunner of minder helder klinken. Gelukkig kunnen we het weer leren om - zoals jonge kinderen dat nog spontaan doen - ook bij het spreken te buikademen. Verhelderende informatie, oefeningen en getuigenissen vind je in De ademrevolutie van stemcoach Carry De Clercq (Adem & Stem; Koninklijk Conservatorium van Antwerpen) en podcast- en theatermaker Siona Houthuys (AudioCollectief SCHIK).