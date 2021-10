Jong en oud kunnen de spieren van de achterste keten versterken. "Veel kinderen kampen tijdens de groeipiek rond hun 12de, 13de met een ontsteking van de knieschijfpees, omdat ze plots groeien en zwaa...

Jong en oud kunnen de spieren van de achterste keten versterken. "Veel kinderen kampen tijdens de groeipiek rond hun 12de, 13de met een ontsteking van de knieschijfpees, omdat ze plots groeien en zwaarder worden. Die problemen kun je vaak oplossen door hamstringoefeningen. Een synthetische ondergrond, ongeschikt schoeisel en een gebrek aan oefening leiden tot overbelasting van de voorzijde van de knie." Veel oudere mensen, vooral mannen, vallen of lopen met kleine, stijve, schokkerige passen. Als je naar ze kijkt, zie je dat ze in de billen geen spiermassa meer hebben. Ze ondervinden moeilijkheden bij het opstaan, traplopen en kunnen zich uiteindelijk niet meer verplaatsen zonder rollator. "Er treedt een algemene verzwakking van de spieren op, die het duidelijkst is in de achterste keten, vooral omdat ze meer tijd al zittend doorbrengen. Daarom zeg ik vaak dat het versterken van de achterste keten iedereen aanbelangt, van 7 tot 77 jaar en zelfs ouder. Het is een levenslange bezigheid."