De coronavaccins beloven een terugkeer naar ons normale leven. En toch twijfelt een aanzienlijk deel van de bevolking om zich te laten vaccineren. Vaccins tegen andere infectieziekten besparen de mensheid nochtans al jaren bewezen veel leed. Maar de coronavaccins werden of worden wel heel snel ontwikkeld, klinkt het. Zijn ze dan wel gegarandeerd werkzaam en veilig? Hoe wordt dat concreet getest? Hoe werken vaccins precies? Wat zit er allemaal in? En welke bijwerkingen zijn mogelijk? In Vaccineren. Doen of laten? bieden Marleen Finoulst (hoofdredacteur Knack Bodytalk) en Wietse Wiels - beiden arts en bestuurslid van SKEPP vzw - wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op pertinente vragen van vaccintwijfelaars. Ook doorprikken ze mythes die antivax-gevoelens voeden en zoeken ze naar andere oorzaken voor het verlies van vertrouwen in vaccins. Een erg helder boek, dat met betrouwbare medische informatie in mensentaal het verschil wil maken. Omdat er mensenlevens op het spel staan.