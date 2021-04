De eerste e-bikerijschool in Vlaanderen kwam er in 2014 en in Zandhoven. 'Het uitgangspunt? Elke elektrische fietser zo veilig mogelijk de baan op krijgen', zegt Roland Breyne. 'Na een opfrissing van de verkeersreg...

De eerste e-bikerijschool in Vlaanderen kwam er in 2014 en in Zandhoven. 'Het uitgangspunt? Elke elektrische fietser zo veilig mogelijk de baan op krijgen', zegt Roland Breyne. 'Na een opfrissing van de verkeersregels rijden cursisten een hindernissenparcours, daarna wijzen we hen op gevaren tijdens een lange fietstocht in groep.' Gevaren herkennen blijkt nog altijd een heikel punt bij beginnende e-bikers. 'We wijzen op zaken die simpel lijken, zoals stoppen voor een verkeerslicht. Als je niet weet dat je je versnellingen moet terugschakelen wanneer je een rood licht nadert, schiet je vooruit als je weer wil vertrekken.' 'Elektrisch fietsen vraagt een andere aanpak. Een e-bike weegt gemiddeld het dubbele van een traditionele fiets, gaat minstens twee keer zo snel en heeft een groter frame, waardoor je beweeglijkheid verandert. Een e-bike-rijbewijs zou de drempel om te fietsen te sterk verhogen, maar e-bikers ook stimuleren om zich op zijn minst voldoende te laten informeren over hoe zich te bewegen in het verkeer, en het zou alvast ongevallen voorkomen.'