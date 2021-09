Wil je je steentje bijdragen aan de strijd tegen borstkanker en wens je specifieke activiteiten van Pink Ribbon te steunen? Dan kun je terecht op het Pin...

Wil je je steentje bijdragen aan de strijd tegen borstkanker en wens je specifieke activiteiten van Pink Ribbon te steunen? Dan kun je terecht op het Pink Support-platform. Via dat platform kun je een donatie toekennen aan een specifieke actie of een storting doen aan het Pink Ribbon-fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Je kunt ook zelf iets op touw zetten ten voordele van borstkankerpatiënten, zoals koekjes bakken, zelfgebreide sjaals verkopen of 'een dag doneren' ter nagedachtenis van een dierbare of om het einde van een behandeling te vieren. Pink Ribbon helpt je je persoonlijk initiatief vorm te geven online. Inspiratie nodig? Ook die vind je op het Pink Support-platform. Ga zeker eens een kijkje nemen.