Peter Adriaenssens bouwde als kinder- en jeugdpsychiater (UZ Leuven) en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant ruim expertise op over kindermishandeling in het gezin. Die deelt hij, gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten, op een heel toegankelijke manier in Het kind van de rekening. Want gebrek aan kennis is een van de redenen waarom deze vorm van geweld nog altijd ruim miskend wordt, aldus Adriaenssens. Hij onthult de vele gezichten en voedingsbodems van kindermishandeling. Legt uit hoe geweld de hersenwerking en de levenskwaliteit voorgoed kan aantasten. Maar toont ook hoe je voor jezelf tekens van hoop kunt blijven zien als je uit de spiraal van geweld geraakt. Een krachtig boek, dat bovenal een sterk appel is aan iedereen om samen het geweld tegen kinderen te stoppen.