Het Amerikaanse Specialized is 'groot' in sportieve race- en mtb- fietsen, met en zonder motor. Het voert ook de Como-serie: dit is de 4.0. De Amerikanen zien de fiets als een echte allrounder: een e-bike om mee naar je werk of de bakker te fietsen én om mooie dagtochtjes mee te maken. En daar zit wel wat in. De fiets is comfortabel genoeg en ziet er ook nog eens stijlvol uit. Hij heeft een eigen Specialized 1.2-motor, een 500 watt accu, een verende voorvork, tien versnellingen en schijfremmen. De Como 4.0 kost ? 3199.