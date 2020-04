Eten is de nieuwe religie en het is er ook eentje met profeten, volgelingen en veel heilige geschriften. Wat moet je nog geloven? Michaël Sels, hoofddiëtist i...

Eten is de nieuwe religie en het is er ook eentje met profeten, volgelingen en veel heilige geschriften. Wat moet je nog geloven? Michaël Sels, hoofddiëtist in het UZA én chef-kok, geeft in Lekker lang leven heldere, wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen. Hij legt ook uit wat voeding kan betekenen bij kankerpreventie, voor een gezond hart, tegen het metabool syndroom en voor je darmgezondheid. Dat we veelal minder suiker, zout, vet en ultrabewerkt voedsel moeten eten onderschrijft hij. Maar laten we vooral ook niet vergeten waarvan we méér moeten eten, is zijn devies. Zoals meer groenten, fruit, vis en volkorenproducten. Voor de vertaalslag van zijn adviezen naar gezonde, lekkere maaltijden vind je inspiratie in het tweede deel van zijn boek, met 50 smakelijke recepten.