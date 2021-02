Steeds meer mensen willen meer weten over de vele kwaliteitsaspecten van voedingsmiddelen, waaronder de voedingswaarde, de sensorische eigenschappen, het imago, de gebruiksvriendelijkheid en de...

Steeds meer mensen willen meer weten over de vele kwaliteitsaspecten van voedingsmiddelen, waaronder de voedingswaarde, de sensorische eigenschappen, het imago, de gebruiksvriendelijkheid en de voedselveiligheid. Dat mochten ook emeritus professor André Huyghebaert en professor Bruno De Meulenaer van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent de voorbije jaren ervaren tijdens hun voordrachten. Daarom beantwoorden ze in 101 vragen over voeding ook letterlijk 101 veelgestelde vragen. Waaronder: wat is de voedingswaarde van wit, bruin en volkorenbrood? Zijn biogroenten beter dan conventionele? En hoe kun je de vorming van het schadelijke acrylamide bij frituren en bakken zoveel mogelijk vermijden? Een inspirerende gids voor iedereen die bewust wil kiezen voor een verantwoorde, gezonde, evenwichtige én smakelijke voeding.