Donkere dagen, striemende regen, snijdende koude. We noemen dat veelal slecht weer, maar je kunt het ook positief bekijken, vindt de Noorse psychologe Kari Leibowitz. Dat maakt je zelfs een stuk minder somber.

Kari Leibowitz doctoreert aan de Amerikaanse Stanford University, waar ze onderzoek doet naar de impact van de attitude tegenover winterweer op het welbevinden. "Mensen zijn geneigd donkere dagen, koude, regen en sneeuw te omschrijven als 'slecht' weer, terwijl je daar ook anders naar kunt kijken", stelt ze. "Noren omarmen de winterperiode." Gelukkig maar, want ze leven een groot deel van het jaar in wat wij slecht weer noemen. In Noorwegen zouden winterdepressies daardoor minder voorkomen, en dat is volgens Leibowitz een gevolg van hun positieve attitude tegenover de winterperiode. Dat begint met het aanpassen van het taalgebruik. In plaats van te klagen over koud en slecht weer, kun je ook zeggen dat je uitkijkt naar een warme kop soep of een lekkere koffie. Maak dagelijks een wandeling in de buitenlucht, want beweging kikkert je humeur op. "Noren blijven niet binnen omdat het regent of koud is", schrijft ze. "Tegen koude en regen kunnen we ons kleden." Nog een verschil met onze contreien: in Noorwegen bestaat de gewoonte om in de winterperiode het hele huis te verlichten en het extra gezellig te maken met kaarsen. Leibowitz, zelf Noorse, begrijpt niet dat mensen elders zo weinig licht aansteken in de winter. Licht heeft een gunstige impact op het humeur. Als het buiten ontbreekt, zorg dan voor voldoende licht binnen. Uit haar publicaties halen we nog een paar tips. -Ga iedere dag naar buiten. Je kunt je perfect kleden tegen het koudste en natste weer. -Regen is geen reden om de kinderen binnen te roepen: niets is zo leuk als in plassen springen met rubberen laarsjes en een regenjasje aan. -Laat de lichten in huis branden. Waarom zou je enkel licht aansteken in de kamer waar je op dat moment verblijft? Noren laten alle lichten branden als ze thuis zijn, dat maakt het huis minder somber. -Maak het gezellig met kaarslicht, een sfeervol muziekje en zorg voor aangename dekentjes. - Noren hebben indoor- en outdoorhobby's. In de winter slaan ze massaal aan het bakken, bijvoorbeeld. Anderen kruipen op de bank met een stapel boeken.