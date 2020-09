Bij het inslapen verzeil je na enkele minuten sluimeren in een lichte slaap, vervolgens in een diepe slaap en ten slotte in een droomslaap. Zo'n cyclus van sluimeren, lichte slaap, diepe slaap en droom...

Bij het inslapen verzeil je na enkele minuten sluimeren in een lichte slaap, vervolgens in een diepe slaap en ten slotte in een droomslaap. Zo'n cyclus van sluimeren, lichte slaap, diepe slaap en droomslaap duurt ongeveer 90 minuten. De meeste volwassenen doorlopen elke nacht 3 tot 4 cycli. Tussen de verschillende slaapfasen en -cycli word je regelmatig wakker. Alleen besef je dat niet, omdat het maar een paar seconden duurt. Tijdens de nacht verschuiven de klemtonen binnen de cycli. In het eerste deel van de nacht overheerst de diepe slaap, die je fysieke herstel bevordert. Hoe dichter bij de ochtend, hoe meer lichte slaap en droomslaap je hebt. De droomslaap, waarin je emoties en informatie van de voorbije dag worden verwerkt, wordt ook REM-slaap genoemd vanwege de karakteristieke snelle oogbewegingen (rapid eye movements) die je dan maakt. Word je gewekt tijdens deze slaapfase, waarin je hersenactiviteit dicht aansluit bij je hersenactiviteit in waaktoestand, dan ben je meteen klaarwakker.