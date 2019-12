Als de natuurlijke lens in je ogen je zicht steeds meer vertroebelt, kun je een kunstexemplaar laten steken. Nu zelfs een multifocale, waarmee je op verschillende afstanden scherp kunt zien. Een fantastisch hulpmiddel, maar nog altijd met nadelen.

Schoenen verslijten. Ogen niet. Maar met de jaren kan er sleet komen op het zicht. Bijvoorbeeld door lensvertroebeling of cataract, waarvoor jaarlijks zowat 130.000 ogen onder het mes gaan. Vaak schuift de oogarts dan een kunststoflens op de plaats van de oude. Meestal zijn dat eenvoudige, monofocale lenzen, waardoor je nog een bril nodig hebt om te lezen of om ver te zien. Met de nieuwe versies, de multifocale - en dat zijn tegenwoordig bijna altijd trifocale lenzen -, kun je het vaak zonder bril doen. Trifocale lenzen geven een scherp beeld op 3 belangrijke afstanden in ons dagelijks leven: de afstand van 5 meter of meer (televisie kijken, auto rijden...), de tussenafstand van 60 à 70 centimeter (computerwerk) en 40 centimeter, de leesafstand. Met een trifocale lens hebben 8 op de 10 mensen na de ingreep geen bril meer nodig. De rest nog we...