Na Vloed en Val sluit Roderik Six zijn V-trilogie af met Volt, een distopie waarin de financiële elite een eiland heeft ingepalmd. Vergezocht? 'Die één procent superrijken is al volop bezig met schuilkelders, compounds en bunkers te bouwen.'

Een niet zo verre toekomst. Op een naamloos, tropisch eiland heeft het schimmige concern Onyx een vrijhaven voor de financiële elite ingericht. Die komt van pas, zeker nu de wereld door rampspoed is getroffen en het systeem waarvan de superrijken jarenlang de vruchten hebben geplukt, is ingestort. Ondanks de adembenemend mooie omgeving lijken de uitverkorenen er niet echt vrij. Duvall, zowel de gatekeeper van het eiland als het hoofd van de geheime dienst, wikt en beschikt over het lot van de nieuwkomers, en over dat van de inheemse bewoners die tot slaven zijn gedegradeerd.

...