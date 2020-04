Zoals aan elke andere invasieve ingreep zijn ook aan een bariatrische ingreep risico's verbonden. Volgens rapport 316A van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) uit 2019 is het risico op overl...

Zoals aan elke andere invasieve ingreep zijn ook aan een bariatrische ingreep risico's verbonden. Volgens rapport 316A van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) uit 2019 is het risico op overlijden klein: 0,04 tot 0,38%. Ongeveer 5% van de patiënten wordt binnen 30 dagen heropgenomen voor vroege verwikkelingen, zoals infecties, bloedingen, lekken, perforaties of obstructies. En bij ongeveer 20% van de patiënten is binnen 5 jaar een interventie nodig om ongemakken of late verwikkelingen te verhelpen, van refluxklachten tot bijvoorbeeld een 'interne herniatie' (alleen na een gastric bypass). "Daarbij zit de dunne darm klem in een opening die door de gewijzigde anatomie van de buikholte is ontstaan", legt obesitaschirurg Anthony Beunis uit. "Dat kan met terugkerende of acute hevige buikpijn gepaard gaan. Het kan verholpen worden door die opening chirurgisch te sluiten." Ondanks de mogelijke verwikkelingen van een bariatrische ingreep is de globale baten-risicobalans absoluut gunstig, stelt het KCE-rapport. (www.kce.fgov.be)