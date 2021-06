De helft van de ernstig zieke covidpatiënten die langere tijd op een afdeling intensieve zorg verbleven, ontwikkelt langdurige fysieke, psychologische en cognitieve klachten.

De helft van de ernstig zieke covidpatiënten die langere tijd op een afdeling intensieve zorg verbleven, ontwikkelt langdurige fysieke, psychologische en cognitieve klachten. Het hoeft niet te verbazen dat je niet meteen fris als een hoentje bent na een verblijf op intensieve zorg. Integendeel. Zeker personen die beademd werden, hebben nog een lange revalidatie voor de boeg. Niet alleen covidpatiënten, maar iedereen die met een levensbedreigende aandoening een tijdlang op intensieve ligt, krijgt te maken met het post-intensieve-zorgsyndroom (PICS). Maar tijdens de pandemie zijn er plots meer mensen met PICS. PICS werd voor het eerst beschreven in 2012 en wordt gekenmerkt door lichamelijke klachten, vooral als gevolg van spierzwakte door het wegsmelten van de spiermassa, concentratieproblemen, geheugenstoornissen, angst, depressie en soms ook posttraumatisch stresssyndroom. Het kan 1 tot meerdere jaren duren voor men opnieuw de oude is. Omdat PICS nog vrij onbekend is, worden de symptomen soms toegeschreven aan langdurige covid, maar daar heeft dit syndroom niets mee te maken.