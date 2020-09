Diverse cosmetische merken schenken een percentage van hun verkoop van specifieke verzorgingsproducten aan de borstkankercampagne van Estée L...

Diverse cosmetische merken schenken een percentage van hun verkoop van specifieke verzorgingsproducten aan de borstkankercampagne van Estée Lauder Companies: Clinique - Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator, 50 ml, schenkt 25% van de verkoopprijs tussen 1/10/20 en 30/11/20. Aveda - Hand Relief Moisturizing Crème with Cherry Almond Aroma, 150 ml, schenkt 5 euro per verkochte tube tussen 27/9/20 en 26/9/21. La Mer - Crème de la Mer The Moisturizing Cream, 30 ml, schenkt 80% van de verkoopprijs (max 5.000 euro) in oktober 2020. Estée Lauder - Pink Perfection Lip Kit, schenkt 20% van de verkoopprijs.Estée Lauder - Pink Limited Edition Advanced Night Repair, schenkt 20% van de verkoopprijs.