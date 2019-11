De een zweert bij de zomertijd, vanwege de lange avonden. De ander geeft de voorkeur aan de wintertijd, omdat die beter aansluit bij zijn biologische klok. Wat wordt het als we straks moeten kiezen tussen permanente zomer- of wintertijd? En wat zegt de wetenschap?

In het laatste weekend van oktober zijn we weer overgeschakeld op de wintertijd. Voor een van de laatste keren, want Europa wil af van het voortdurende gedraai aan de klok. Tegen 1 april volgend jaar moeten de landen van de Europese Unie beslissen waar hun voorkeur naar uitgaat: zomertijd of wintertijd. In de lente van 2021 schakelen we dan nog 1 keer over naar zomertijd. Ofwel blijven we daarin en wordt de klok niet meer teruggedraaid, ofwel schakelen we in oktober van dat jaar definitief over op wintertijd.

...