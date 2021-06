In Den Haag werden 37 ouders van 26 zieke kinderen die zich aanmeldden bij een huisarts of waren opgenomen in een ziekenhuis geïnterviewd in het kader van een studie. De ouders, onder wie 24 moeders en 13 vaders...

