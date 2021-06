Inzoomen op een minder bekend beroep in de gezondheidszorg

Wat is een orthopedisch technoloog?

Wat is een orthopedisch technoloog? Een orthopedisch technoloog maakt en verstrekt medische hulpmiddelen voor mensen met een functionele beperking, om zo hun autonomie en mobiliteit te verbeteren. Hij meet en past de hulpmiddelen aan en geeft advies over het gebruik ervan. Er zijn 4 specialisaties: bandage, orthese, prothese en schoentechnologie. Wat doet een orthopedisch technoloog? Dat hangt af van de gekozen specialisatie. Een bandagist is gespecialiseerd in bandages (zoals buikgordels en sportverbanden), drukverbanden (zoals steunkousen), hulpmiddelen die de mobiliteit verhogen (zoals rolstoelen) en hulpmiddelen voor de thuiszorg (stoma- en incontinentiemateriaal). Een orthesist is gespecialiseerd in orthesen: uitwendig gedragen apparaten of hulpmiddelen die een lichaamsdeel ontlasten of corrigeren, zoals kniebraces, halskragen, steunzolen voor voetproblemen en korsetten voor scoliose. Een prothesist is gespecialiseerd in alle externe prothesen (behalve tandprothesen), dus hulpmiddelen of apparaten die een lichaamsdeel vervangen, bijvoorbeeld na amputatie. Denk aan een kunstarm of -been, of aan een computergestuurde hand. Een schoentechnoloog maakt orthopedische schoenen en steunzolen, voor onder anderen ouderen, revaliderende patiënten en mensen met platvoeten of grote beenlengteverschillen. Hij werkt ook voor mensen die hun sportieve prestaties willen verbeteren. Welke opleiding moet hij gevolgd hebben? De opleiding tot professionele bachelor orthopedie duurt 3 jaar en wordt in Vlaanderen georganiseerd aan Thomas More hogeschool, campus Geel. Na het eerste jaar vertakt de opleiding zich in 3 afstudeerrichtingen: orthesen, prothesen en schoentechnologie. In het Franstalige landsgedeelte volg je de bacheloropleiding tot orthopedisch technoloog aan de HE2B Haute Ecole Bruxelles-Brabant, campus ISEK (Brussel). Wat is het verschil tussen een orthopedisch technoloog en een orthopedisch technicus? In sommige secundaire scholen kun je een TSO-richting 'Orthopedietechnieken' of 'Orthopedische instrumenten' volgen. Ook Syntra heeft een opleiding tot orthopedisch technicus. Orthopedisch technoloog ben je pas na een bacheloropleiding. Waar werkt een orthopedisch technoloog? Afgestudeerden werken in orthopedische bedrijven, ziekenhuizen of revalidatiecentra. Of ze vestigen zich zelfstandig en beheren een eigen werkplaats. Hoe zit het met de terugbetaling? Een orthopedisch technoloog kan zijn Riziv-erkenning krijgen na een examen. Is die erkenning behaald, dan heeft de patiënt recht op terugbetaling, mits het orthopedisch hulpmiddel werd voorgeschreven door een bevoegde arts. Vraag meer informatie bij je ziekenfonds.