De compacte Shimano-motor is volledig geruisloos, de actieradius is groot en de zithouding ontspannen. Neem wat snacks mee en neem nog een extra lusje, want de MERIDA eSPRESSO 500 vreet kilometers.

Merida is een grote Taiwanese fietsfabrikant, die al decennialang nauw samenwerkt met de Japanse onderdelenproducent Shimano, ook bij het ontwikkelen van e-bikes. Het merendeel van de trekking- en stadsfietsen van het merk is inmiddels elektrisch. Al deze e-bikes dragen de naam eSPRESSO. Veertien modellen zijn er, variërend in prijs van 2499 (eSPRESSO 300) tot ruim 4100 euro (eSPRESSO 800). In deze eSPRESSO 500 van 3499 euro zit de Steps E6100-motor van Shimano. De nog geen drie kilo wegende middenmotor werd eind 2018 geïntroduceerd en heeft een koppel van 60 Nm. Tegenwoordig levert Shimano er een accu van 630 watt bij, die netjes in de onderbuis is opgeborgen. De accu kan er wel uit, maar opladen kan ook 'in' de fiets. Heel erg vaak hoeft dat niet, aangezien het Shimano SC-E5000-display aangeeft dat je op een volle accu 200 kilometer kunt rijden in de Eco-stand - deze biedt zo'n 70 procent ondersteuning. Die actieradius gaat uiteraard wel omlaag als je de High-stand gebruikt, voor een maximale boost van 230 procent ondersteuning. In de Normal-stand, onze favoriet, krijg je een meer geleidelijk steuntje in de rug (150 procent). De vierde stand, Walk, gebruik je als je met de fiets aan de hand even een stukje moet lopen. De bediening werkt prima, via het compacte display aan de linkerzijde van het stuur. Het motorblokje mag je gerust oorverdovend stil noemen. Normaal geeft een aluminium frame nog wel de nodige motorgeluiden door, maar in dit geval moet je puur op het display afgaan om te weten dat de ondersteuning is ingeschakeld. Het schakelen is wel hoorbaar, maar dat mag je nauwelijks storend noemen. Merida heeft duidelijk veel aandacht aan het rijwielgedeelte van de 500 besteed. Het aluminium frame met steekassen is stevig en zeer stabiel, de oversized Suntour NCX-voorvork is uitstekend en de licht sportieve zithouding voelt prettig en snel aan. Fijn zijn ook de zeer krachtige schijfremmen en de Continental Contact Cruisers, 50 millimeter brede banden die speciaal voor e-bikes gemaakt zijn. Met deze fiets neem je gewoon graag een omweg, of nog een extra lusje. Lekker cruisen rond de 22 kilometer per uur en ontspannen zitten. De tassen zijn optioneel.