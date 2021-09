Estée Lauder Companies ijvert al bijna 30 jaar voor een borstkankervrije wereld. Het bekende roze lintje is zelfs een co-creatie van Evelyn Lauder (schoondochter van Estée). Ook dit jaar worden diverse projecten financieel ondersteund.

Oncoverpleegkundige Annemarie Coolbrandt (UZ Leuven) is opgetogen over de steun. "Estée Lauder Companies maakt projecten mogelijk die het comfort van borstkankerpatiënten fors kunnen verbeteren", zegt ze. Een van die projecten is het beschikbaar stellen van ijskappen voor hoofdhuidkoeling. "Haarverlies door chemotherapie kan bij ...

Oncoverpleegkundige Annemarie Coolbrandt (UZ Leuven) is opgetogen over de steun. "Estée Lauder Companies maakt projecten mogelijk die het comfort van borstkankerpatiënten fors kunnen verbeteren", zegt ze. Een van die projecten is het beschikbaar stellen van ijskappen voor hoofdhuidkoeling. "Haarverlies door chemotherapie kan bij zowat 70% van de patiënten voorkomen worden met koeling, waarbij de kap een half uur voor de chemotherapie op het hoofd wordt geplaatst. Dat leidt tot een vernauwing van de bloedvaten, waardoor de medicatie niet tot bij de haarwortels geraakt. "De ijskappen zijn zeer duur, maar zo belangrijk voor de patiënten", zegt Coolbrandt. Op dezelfde manier worden hand-voetkoelingen aangeboden, om de tenen en vingertoppen te vrijwaren van de nevenwerkingen van chemotherapie. Dankzij Estée Lauder Companies werd ook een app ontwikkeld die het papieren dagboekje vervangt dat borstkankerpatiënten thuis invullen. "Om een adequate zorg te kunnen bieden, is het belangrijk een goed zicht te krijgen op de evolutie en de nevenwerkingen", legt Annemarie Coolbrandt uit. "Een digitale tool is krachtiger dan een dagboek en vergemakkelijkt de opvolging. Bovendien geeft de app aan wanneer een patiënt het best contact opneemt met haar zorgverlener." Een ander project dat Estée Lauder financiert is een tweedaagse relatietherapie bij een EFT-therapeut (emotional focused therapy) voor koppels die met borstkanker geconfronteerd worden. "Het gaat telkens om projecten waarvoor we elders moeilijk financiering vinden, en die we nu wel kunnen realiseren. We zijn Estée Lauder Companies dan ook zeer dankbaar", besluit Annemarie Coolbrandt.