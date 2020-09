Om een piekerend brein aan te pakken moet je je niet alleen richten op dat brein zelf. Piekeren gaat gepaard met spanning, en spanning in het lichaam versterkt het piekeren. De vici...

Om een piekerend brein aan te pakken moet je je niet alleen richten op dat brein zelf. Piekeren gaat gepaard met spanning, en spanning in het lichaam versterkt het piekeren. De vicieuze piekercirkel doorbreken kan dus ook door je lichamelijk te ontspannen. "Zoek uit wat voor jou werkt om je uit de piekermodus te halen", adviseert Bart Verkuil (Universiteit Leiden). "Misschien is dat: intensief wandelen of fietsen, sporten, een warm bad of een massage. Maar ook 'micropauzes' met ontspanningsoefeningen waarbij je even de benen strekt, je uitrekt en 30 seconden dieper en langzamer ademt kunnen al een verschil maken." En wil je zélf iets betekenen voor een piekerende geliefde? "Geef dan vaak een knuffel. Want de stresscentra in ons hoofd zijn pas echt in rust als we ons fysiek met een ander verbonden voelen. Er is geen sterker signaal van veiligheid dan een knuffel van iemand die je vertrouwt."