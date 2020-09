Pink Ribbon en P&V Verzekeringen willen Belgen aanzetten om iedere dag minstens 10.000 stappen te zetten. Goed voor de gezondheid, en een wapen in de strijd tegen borstkanker. De online bewegingschallenge die loopt in de maand oktober, wordt in dit bijzondere jaar aangevuld met zeven 10.000-stappen-wandelingen in verborgen pareltjes in heel België. Pink Ribbon ging hiervoor een samenwerking aan met wandelknooppunt.be.

Eén van de paradepaardjes van de vzw Pink Ribbon is De Roze Mars, die mannen en vrouwen op een leuke manier stimuleert om samen zoveel mogelijk kilometers af te leggen en samen de wereld rond te stappen in de strijd tegen borstkanker. In dit bijzondere jaar, waar we als gevolg van opeenvolgende coronamaatregelen, minder geneigd waren om 'uit ons kot' te komen, lanceert Pink Ribbon in het kader van De Roze Mars zeven wandelingen van 7 tot 8 kilometer, wat neerkomt op ongeveer 10.000 stappen of goed anderhalf uur wandelen. Deze wandelingen kan je alleen doen, met je vriendinnen, je partner of met je bubbel, zoals je zelf verkiest. Dankzij een nieuwe samenwerking met wandelknooppunt.be, een website die werd opgericht in 2011 en het mogelijk maakt om online wandelroutes te plannen, kan je nu ook Pink Ribbon wandelroutes downloaden en leuke plekjes ontdekken in heel België. Wandelknooppunt.be zet graag haar schouders onder De Roze Mars campagne en stippelde zeven unieke wandelingen uit.Brigitte Vanderveren, Executive Director bij Pink Ribbon vertelt: "10.000 stappen per dag zetten is niet zo'n grote moeite; het heeft weinig impact op je dagelijkse routine, maar voor je gezondheid is het een enorme stap vooruit. Met deze wandelroutes gaan we een stapje verder en willen we iedereen stimuleren en inspireren om gekende en verborgen parels in België te ontdekken op een actieve manier."