Natúúrlijk kan je e-bike mee op vakantie. Sterker nog, je kunt ook je auto thuis laten en met trapondersteuning de wijde wereld intrekken. 'E-trekking' zit in de lift. En waarom ook niet? Voor een e-biker is het een stuk gemakkelijker om een stopcontact te vinden dan voor een Tesla-rijder (hoewel ook die het gelukkig steeds eenvoudiger krijgt). Daarbij onderscheiden de elektrische trekkingbikes zich door hun accu-inhoud, en de slimme mogelijkheden om die nog eens extra te vergroten. Zo kun je je dagelijkse etappe zo'n 25 tot 50 procent langer maken. Daar kun je ook van profiteren als je graag lekker lange dagtochten maakt. Er is al een hele rits e-trekkingbikes, vooral van merken die gespecialiseerd zijn in sportieve e-bikes. Extra accu Een doorsnee trekkingaccu biedt 500 watt aan stroom. Maar dat wordt snel meer. Fabrikanten bedenken onder andere manieren die het mogelijk maken om twee accu's op de fiets aan elkaar te koppelen. Zo levert Bosch bij- voorbeeld de DualBattery, waarmee je tot 1200 watt aan stroom aan boord hebt. NavigatieAls je op reis gaat, dan wil je weten waar je bent en waar je heen moet. Tip: schaf een gps-apparaat aan. Garmin, Wahoo en Mio maken compacte modellen waar je je route in kan opslaan. Ze maken lange tochten fietsen een heel stuk gemakkelijker. BandenBrede banden zijn zwaarder, maar bieden ook comfort. En dat is het belangrijkst tijdens lange tochten. Je hebt e-bike banden van pakweg 30 tot bijna 50 millimeter breed. VersnellingenFietsen met middenmotoren hebben maar één kettingblad. Als je door de heuvels wilt kunnen fietsen, moet je op het achterwiel dus veel schakelmogelijkheden hebben. Er zijn cassettes met kransjes tot wel vijftig tanden. Zo kom je iedere berg op.