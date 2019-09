Woelen in bed, dwalen, te vroeg opstaan: de slaapproblemen van je partner of ouder met dementie houden ook jou uit je slaap. Hoe ga je er als mantelzorger mee om? Een inspirerende, praktische leidraad van professor Chantal Van Audenhove.

" Ongeveer 1 op de 3 mensen met dementie krijgt te kampen met slaapproblemen, die vaak gepaard gaan met nachtelijke onrust. Wat concreet kan betekenen dat ze op een ongebruikelijk vroeg uur naar bed willen. Of net niet willen gaan slapen. 's Nachts opstaan en gaan dwalen, met het risico te vallen of zich te bezeren. In bed onrustig gedrag vertonen. 's Nachts gaan roepen, zingen of praten, en zinnen of vragen blijven herhalen. En te vroeg willen opstaan. Ook veel mantelzorgers slapen bijgevolg minder goed."

...