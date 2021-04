Goed verzekerd is zorgeloos elektrisch fietsen. Welke verzekeringen ben je verplicht te nemen? Hoeveel kost een verzekering tegen diefstal en schade?

Anders dan bij een auto- of motorverzekering ben je als e-biker niet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Ook niet voor je speedpedelec. Op voorwaarde dat de motorondersteuning alleen werkt zodra jij begint te trappen. Als je een ongeval veroorzaakt, dekt je familiale verzekering je aansprakelijkheid voor derden. Maar het blijft een grijze zone, de ...

Anders dan bij een auto- of motorverzekering ben je als e-biker niet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Ook niet voor je speedpedelec. Op voorwaarde dat de motorondersteuning alleen werkt zodra jij begint te trappen. Als je een ongeval veroorzaakt, dekt je familiale verzekering je aansprakelijkheid voor derden. Maar het blijft een grijze zone, de Fietsersbond wijst erop dat niet alle familiale verzekeringen de speedpedelec dekken. Dus ga je best bij je verzekeringsmaatschappij na of hier een aparte verzekering voor nodig is. Elke verzekeraar biedt een fietsverzekering aan tegen diefstal en een omniumverzekering die ook schade na een ongeval of vandalisme dekt. Die formules kan je uitbreiden met eventueel pechverhelping, een vervangfiets, rechtsbijstand en zo meer. Maar er zijn wel voorwaarden aan de verzekering verbonden. Vaak moet het gaan om een nieuwe fiets met een fietsslot met een ART-keurmerk. Hoeveel kost een degelijke fietsverzekering? Dat hangt af van de gewenste formule. Sommige verzekeraars hebben een online simulatietool waarbij je je premie kan berekenen. We maakten een simulatie voor een nieuwe, elektrische stadsfiets met een maximale snelheid van 25 km/u en een aankoopwaarde van 2000 euro. De dekking: materiële schade, diefstal en bijstand. Bij Ethias kwamen we uit op een jaarpremie van 143,06 euro, Yuzzu verzekert ons voor 117 euro, AXA en VAB voor 108 euro en Allianz Assistance voor 80 euro. Het Nederlandse ENRA dat in ons land ook fietsverzekeringen aanbiedt, doet dat voor 77 euro per jaar. Dit is een momentopname en de verschillen zijn toe te schrijven aan de reikwijdte van de pechverhelping, het bedrag van de vrijstelling, je leeftijd, de verzekeringstaks en zo meer. Het is belangrijk dat je zelf grondig vergelijkt.