Ook allerhande voedingsmiddelen kunnen triggers zijn, maar worden veel vaker onterecht als trigger aangewezen. Een vijfde van de migrainepatiënten krijgt bij het prille begin van een aanval een hongerig gevoel, met vaak een drang naar zoet. Eet men dan bijvoorbeeld chocolade, dan wordt dat vaak als trigger aangeduid voor de hoofdpijn die zich even later doorzet. Onterecht natuurlijk, want de aanval was al gestart vóór het chocolademoment. De rol van voeding bij migraine mag niet overschat worden. Een 'migraine-dieet' is dan ook niet zinvol.