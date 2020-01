De eenheid van bloeddruk is millimeter kwikdruk (mmHg). Je lijdt aan hoge bloeddruk of hypertensie als je in ontspannen toestand een bovendruk van gemiddeld m...

De eenheid van bloeddruk is millimeter kwikdruk (mmHg). Je lijdt aan hoge bloeddruk of hypertensie als je in ontspannen toestand een bovendruk van gemiddeld minimaal 140 mmHg en/of een onderdruk van gemiddeld minimaal 90 mmHg hebt. Deze waarden hebben betrekking op herhaaldelijke metingen bij de arts. De grenswaarden voor zelfmetingen thuis, met een geijkt en gevalideerd elektronisch toestel, liggen nog wat lager, want thuis speelt het wittejas-effect niet. Eigenlijk geeft een 24 uursbloeddrukmeting met een toestel dat je thuis op je lichaam draagt nog de meest nauwkeurige inschatting, blijkt uit recent onderzoek (JAMA. 2019;322(5):409-420). Bij zo'n meting telt ook de nachtbloeddruk mee, en die kan niet beïnvloed worden door emoties, stress, inspanning of maaltijden bijvoorbeeld.