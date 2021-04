Belgen zetten er graag vaart achter. Speedpedelecs, snelle e-bikes waarmee je 45 kilometer per uur kunt halen, zijn dan ook mee gangmaker van de mobiliteitsrevolutie die sinds de pandemie niet meer te stoppen is. Een op de drie verkochte speedpedelecs in ons land is een Stromer, samen goed voor 4061 geregistreerde bikes in 2020.

Meer dan ooit kruipen we in het zadel. De fietsbranche zette in 2020 voor het tweede jaar op rij recordcijfers neer. De populariteit van de snelle e-bike als vrijetijdsvehikel en als een compagnon de route van en naar het werk piekt. Gemiddeld legt een Stromer-biker bij ons een niet onaardige 33 kilometer per dag af. Daarmee mogen we ons tot kampioe...

Meer dan ooit kruipen we in het zadel. De fietsbranche zette in 2020 voor het tweede jaar op rij recordcijfers neer. De populariteit van de snelle e-bike als vrijetijdsvehikel en als een compagnon de route van en naar het werk piekt. Gemiddeld legt een Stromer-biker bij ons een niet onaardige 33 kilometer per dag af. Daarmee mogen we ons tot kampioen kronen - de gemiddelde dagafstand over alle landen heen bedraagt 25 kilometer. Kilometers vreten, Stromers kicken erop. Met zijn vuistdikke banden, kloeke gestroomlijnde frame, breed stuur en krachtige batterijen zou je verwachten dat de Zwitserse speedpedelec vooral geschikt is voor de e-bikevariant van een dragrace: rechttoe rechtaan, maar vooral rechtdoor sprinten. Een testrit op de ST3 langs de F3- fietsostrade tussen Leuven en Brussel strijdt die eerste impressie af. De Stromer trekt op als een superbike, is geweldig baanvast en bovendien verrassend wendbaar. In het notitieboekje: Piece of cake. Veilig en snel ter plaatse geraken, daar is het om te doen voor woon-werkverkeer. En liefst ook arriveren zonder okselvijvers. De ST3 slaagt daar met brio in. Hij laat zich niet uit zijn lood slaan door wat zijwind en met een gemiddeld (2) of hoog (3) ondersteuningsniveau haal je moeiteloos de topsnelheid van 45 km per uur.Over de batterij hoef je je geen zorgen te maken: die heeft een actieradius van 50 tot 150 kilometer, afhankelijk van je eigen fysieke bijdrage en de hoogtemeters die je moet overwinnen. Het is dan ook geen verrassing dat deze speedpedelec een favoriete keuze is voor pendelaars die de auto en de verkeersdrukte liever links laten liggen, maar ook niet graag drijfnat op het werk arriveren. Een echt werkpaard dus, waarmee het in de vrije tijd ook geweldig bollen is.