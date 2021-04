Dit is een serieuze e-mountainbike, met een bijpassend prijskaartje. Hij heeft een carbon frame, ver...

Dit is een serieuze e-mountainbike, met een bijpassend prijskaartje. Hij heeft een carbon frame, vering voor en achter, Shimano XTR 12-onderdelen, plus een DT Swiss-wielset met een 29 inch voorwiel en een 27,5 inch achterwiel (inclusief bijpassende banden in verschillende maten).De pittige Shimano Steps E8000-motor komt met twee 504 Wh-accu's, die je mee kunt dragen in een speciale EVOC-rugzak met accuvak - er past ook een drinkzak in.Goed, dan nu de prijs. Zit je? Komt-ie, drumroffel... ? 9999