Heeft de coronacrisis uw nieuwsgierigheid naar ons afweersysteem geprikkeld? Dan is Immuun van Daniel Davis, hoogleraar immunologie aan de universiteit van Manchester, een aanrader. Meeslepend vertelt hij over het wereldwijd (gevoerde) onderzoek naar de vele facetten van ons immuunsysteem. Zoals uit welke onderdelen het bestaat. Hoe het werkt. Hoe het beïnvloed wordt door factoren als stress, leeftijd, het uur van de dag en onze gemoedstoestand - kennis die helpt om verstandige lifestylekeuzes te maken. Maar ook hoe het gemanipuleerd kan worden tot een uiterst krachtig medicijn voor allerhande ziekten. Dat dat laatste mogelijk is, daarvan getuigt de immuuntherapie bij kanker vandaag al. Ook al is er nog veel ruimte voor verbetering. Het onderzoek gaat echter met rasse schreden vooruit. We staan op de drempel van een gezondheidsrevolutie, stelt Davis.