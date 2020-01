Cannabisgebruikers zijn niet alleen tijdens hun roes een gevaar achter het stuur, maar ook nog u...

Cannabisgebruikers zijn niet alleen tijdens hun roes een gevaar achter het stuur, maar ook nog uren later wanneer het effect van de cannabis allang uitgewerkt is. Het effect is zelfs meer dan 12 uur na het laatste gebruik nog meetbaar. Cannabisgebruikers zijn zich daar waarschijnlijk niet van bewust. De effecten zijn vooral sterk bij wie op jonge leeftijd al is beginnen gebruiken.