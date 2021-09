Pink Ribbon kon dankzij alle spelers van de Nationale Loterij de Mammoquiz ontwikkelen...

Pink Ribbon kon dankzij alle spelers van de Nationale Loterij de Mammoquiz ontwikkelen, een online quiz die je kennis over borstkanker toetst én tegelijkertijd verbetert. Deze leuke en educatieve quiz is geïnspireerd op het mammoboxspel, ontwikkeld door het Centrum voor Kankeropsporing. De quiz is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. De Nationale Loterij helpt ook mee aan de brede verspreiding ervan. www.mammoquiz.be