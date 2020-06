? Leg je medicatie(schema) op een goed zichtbare plek.

? Leg je medicatie(schema) op een goed zichtbare plek. ? Koppel dagelijkse routines aan voorgeschreven innamemomenten, zodat die routines je eraan helpen herinneren dat je je medicatie moet nemen. ? Stel met je smartphone een alarm in voor de innamemomenten. Of maak gebruik van een app, zoals MedApp, MedAlert, Medisafe Pil Herinnering of MyTherapy. Kijk vooraf na of je je kunt vinden in de privacy policy van de app. ? Vraag zo nodig je apotheker om je medicatie uit de verpakking te halen en - voor de periode van een week - te groeperen per innamemoment, in zakjes of een medicatiedoos. Dat kan uiteraard alleen als je medicijnen zo lang buiten hun oorspronkelijke verpakking goed bewaard blijven. Die 'individuele medicatievoorbereiding' wordt alleen terugbetaald voor bewoners van een woon-zorgcentrum. ? Heb je een inname overgeslagen, vraag dan je apotheker wat je precies moet doen, want dat is sterk medicatieafhankelijk.