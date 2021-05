Meer dan 4.000 mensen schreven zich al in voor Maai Mei Niet en 45 steden en gemeenten zullen meer dan 5 miljoen m² gazon niet maaien. Een forse duw in de rug voor de biodiversiteit.

Al 4037 mensen hebben zich ingeschreven voor Maai Mei Niet, de actie waarin Knack, samen met partners KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, oproept om in mei je gazon, of een deel ervan, niet of minder te maaien. Ook 45 steden en gemeenten, van Oostende over Oudenaarde tot Peer, tekenden in. Meer dan 5 miljoen m2 openbaar gazon zullen zij in mei niet maaien. Andere opmerkelijke deelnemers zijn het Facilitair Bedrijf, dat meer dan 70 overheidsterreinen beheert, en Ecokerk.

De actie krijgt ook tractie in Nederland, waar onder meer de Bijenstichting oproept om deel te nemen.

Samen geven zij de biodiversiteit een forse duw in de rug.

Minder gemaaide gazons zijn immers echte nectarstations voor bestuivers als bijen en vlinders, die stevig onder druk staan. Zo kan uw gazon tot tien keer meer bijen aantrekken wanneer u maar om de drie à vier weken maait, in plaats van elke week. Bovendien helpen langere gazons tegen uitdroging van de bodem.

Wie zich inschrijft voor Maai Mei Niet en deelneemt aan het Bloementelweekend van 29 en 30 mei krijgt een persoonlijke Nectarscore. Die drukt uit hoeveel nectar je gazon produceert voor de bestuivers, hoeveel insecten je van nectar voorziet, welke insecten je precies hebt geholpen... U krijgt ook tips op maat voor een gezond gazon. Op basis van alle nectarscores berekent professor conservatie ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) de Nationale Nectarscore, die wordt gepubliceerd in Knack op 9 juni.

Wilt u net als duizenden anderen meehelpen aan een robuuste biodiversiteit en te weten komen hoe goed uw gazon scoort? Schrijf u dan in voor Maai Mei Niet.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Al 4037 mensen hebben zich ingeschreven voor Maai Mei Niet, de actie waarin Knack, samen met partners KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, oproept om in mei je gazon, of een deel ervan, niet of minder te maaien. Ook 45 steden en gemeenten, van Oostende over Oudenaarde tot Peer, tekenden in. Meer dan 5 miljoen m2 openbaar gazon zullen zij in mei niet maaien. Andere opmerkelijke deelnemers zijn het Facilitair Bedrijf, dat meer dan 70 overheidsterreinen beheert, en Ecokerk. De actie krijgt ook tractie in Nederland, waar onder meer de Bijenstichting oproept om deel te nemen.Samen geven zij de biodiversiteit een forse duw in de rug. Minder gemaaide gazons zijn immers echte nectarstations voor bestuivers als bijen en vlinders, die stevig onder druk staan. Zo kan uw gazon tot tien keer meer bijen aantrekken wanneer u maar om de drie à vier weken maait, in plaats van elke week. Bovendien helpen langere gazons tegen uitdroging van de bodem. Wie zich inschrijft voor Maai Mei Niet en deelneemt aan het Bloementelweekend van 29 en 30 mei krijgt een persoonlijke Nectarscore. Die drukt uit hoeveel nectar je gazon produceert voor de bestuivers, hoeveel insecten je van nectar voorziet, welke insecten je precies hebt geholpen... U krijgt ook tips op maat voor een gezond gazon. Op basis van alle nectarscores berekent professor conservatie ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) de Nationale Nectarscore, die wordt gepubliceerd in Knack op 9 juni. Wilt u net als duizenden anderen meehelpen aan een robuuste biodiversiteit en te weten komen hoe goed uw gazon scoort? Schrijf u dan in voor Maai Mei Niet.